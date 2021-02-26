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Представители ИК-6 в подмосковной Коломне опровергли информацию о прибытии Навального

, 19:32 Источник: РИА Новости

Представители ИК-6 в подмосковной Коломне опровергли информацию о прибытии Навального
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Представители исправительной колонии №6 в Коломне (Московская область) в пятницу, 26 февраля, опровергли информацию о том, что в исправительное учреждение доставлен осужденный по делу "Ив Роше" Алексей Навальный.

Ранее об этапировании Навального в колонию в Коломне сообщали телеграм-каналы, ссылаясь на неназванный источник.
По данным РИА Новости, в колонии № 6 ответили, что Навального не доставляли.

Вчера, 25 февраля, адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитного, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина". Ему отказались сообщать, куда увезли Навального.

Директор ФСИН Александр Калашников сегодня сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.

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