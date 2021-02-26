Уголовное дело возбуждено по факту повреждения в Латвии памятника на могиле советских воинов

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26 февраля 2021, 19:16 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Латвии в городе Екабпилсе 23 или 24 февраля неизвестные злоумышленники повредили расположенный на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза памятник на братской могиле трёх советских воинов, погибших в августе 1944 года при освобождении города от оккупационных войск нацистской Германии.

В отделении по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, ГСУ СК России по данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, "используя специальную технику, подозреваемые демонтировали с постамента установленное 76-мм орудие.

СКР полагает, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.

СК России всегда будет принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом.