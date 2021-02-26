Пользователи в пятницу сообщают о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»
26 февраля 2021, 19:02
В пятницу, 26 февраля, пользователи Интернета в разных регионах России сообщают о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Мониторинговый сервис Downdetector информирует, что проблемы с доступом к соцсети «ВКонтакте» возникли у пользователей - жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
В основном зарегистрированные во «ВКонтакте» (69%) сообщили о проблемах с доступом к сайту социальной сети. У 26% фолловеров появлялись трудности с отправкой сообщений. Три процента жалоб зафиксированы в связи с неудачной попыткой зайти в свой аккаунт.
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