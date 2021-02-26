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Пользователи в пятницу сообщают о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

, 19:02

Пользователи в пятницу сообщают о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

В пятницу, 26 февраля, пользователи Интернета в разных регионах России сообщают о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте». Мониторинговый сервис Downdetector информирует, что проблемы с доступом к соцсети «ВКонтакте» возникли у пользователей - жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

В основном зарегистрированные во «ВКонтакте» (69%) сообщили о проблемах с доступом к сайту социальной сети. У 26% фолловеров появлялись трудности с отправкой сообщений. Три процента жалоб зафиксированы в связи с неудачной попыткой зайти в свой аккаунт.

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