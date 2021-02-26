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Навальный доставлен в Коломну в ИК № 6

, 18:47 Источник: fsin-mag.ru

Навальный доставлен в Коломну в ИК № 6
фото: pixabay.com

Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше", в пятницу, 26 февраля,доставлен в исправительную колонию в город Коломна Московской области. Город Коломна находится примерно в 100 километрах от Москвы.

О том, что Навальный этапирован в Коломну, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6» УФСИН России по Московской области. Краткое наименование ( ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области) находится в Коломне по адресу: Колычевский проезд, д.6.

ИК-6 является исправительной колонией общего режима. Из открытых источников известно, что в исправительной колонии №6 содержатся осуждённые, приговорённые к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, а также неосторожных преступлений и умышленных преступлений небольшой или средней тяжести.

Лимит наполнения: 966 мест. На территории ИК-6 расположены два корпуса общежитий для лиц, отбывающих наказание, административный корпус, банно-прачечный комбинат, столовая, центр трудовой адаптации, медсанчасть, больница, профессиональное училище, учебно-консультационный пункт, подсобное хозяйство, магазин.

ИЧ

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