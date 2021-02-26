Собянин наградил руководителей ряда столичных НКО и волонтеров столицы

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26 февраля 2021, 17:37

Фото: Global Look Press

Сергей Собянин поздравил волонтеров с Всемирным днем НКО, который ежегодно отмечается 27 февраля. Он также поблагодарил всех, кто помогал и продолжает помогать другим во время пандемии.

Мэр Москвы вручил благодарности руководителям благотворительных фондов, некоммерческих организаций и волонтерам города. «Праздник молодой, в общем-то и особо не звучал в предыдущие годы, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу», - сказал Собянин.

Около полумиллиона москвичей ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях. По мнению мэра, их число будет расти. «Город со своей стороны насколько это возможно помогает, по крайней мере точно не мешает, помогает развиваться некоммерческим организациям, выделяя гранты, помещения и, самое главное, открывая сферы сотрудничества, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная защита, помощь гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации», - отметил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что прошедший год был испытанием для всех граждан. Городские службы работали на пределе. И помощь волонтеров в такое непростое время была особенно важна. По словам Собянина, это было своеобразной проверкой нашего общества на зрелость, способность сострадать друг другу. «Помимо организационных вопросов, финансовых, медицинских, очень важна душевная помощь и соучастие соседей, друзей и просто горожан. Было удивительно, что тысячи волонтеров участвовали в помощи тем, кто находился в самоизоляции, которым требовалась помощь, просто товарищеское слово или оказание реального содействия в получении лекарств, питании, выгуле собак», – подытожил мэр.

Благодарности мэра Москвы получили 45 лауреатов. Среди них Елена Божок (директор благотворительного фонда «Дорога милосердия»), Александр Гарайко (президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП «Адели»), Нина Петровская (руководитель программ благотворительного фонда «Единение»), Леся Погорелова (волонтер Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер»).

В Москве зарегистрировано 30,4 тыс. негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,5 тыс. – социально ориентированные НКО.