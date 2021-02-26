Александр Маршал выступил против восстановления памятника Феликсу Дзержинскому

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26 февраля 2021, 17:13 Источник: Аргументы и Факты

Фото: Global Look Press

Александр Маршал высказался по поводу выбора памятника, который должен появиться на Лубянской площади. Рок-музыкант убежден, что сносить памятники неправильно, но если фигуру Феликса Дзержинского убрали, то восстанавливать смысла нет.

«Как детям объяснять, почему ему сначала поставили памятник, потом снесли и снова установили», - сказал Александр Маршал.



А вот установку памятника Александру Невскому певец считает логичным и исторически правильным решением. «Если выбирать одного из двух, то, по мне, лучше установить памятник Невскому», - подчеркнул Маршал.

С 25 февраля на платформе «Активный гражданин» проходит голосование по выбору памятника, который воздвигнут на Лубянке.