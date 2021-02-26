МИД РФ опубликовал кадры возвращения на дрезине сотрудников посольства РФ в КНДР и их семей

МИД России опубликовал в Twitter кадры выезда сотрудников посольства РФ в КНДР и их семей на родину. О возвращении россиян из Северной Кореи на дрезине стало известно 25 февраля.
Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины стал третий секретарь посольства РФ в КНДР Владислав Сорокин.
На дрезине россияне доехали до границы. "25 февраля на родину вернулись восемь россиян — сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём", — говорится в сообщении МИД РФ.
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