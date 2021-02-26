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МИД РФ опубликовал кадры возвращения на дрезине сотрудников посольства РФ в КНДР и их семей

, 16:59 Источник: МИД РФ

МИД РФ опубликовал кадры возвращения на дрезине сотрудников посольства РФ в КНДР и их семей
twitter.com/mid_rf

МИД России опубликовал в Twitter кадры выезда сотрудников посольства РФ в КНДР и их семей на родину.
О возвращении россиян из Северной Кореи на дрезине стало известно 25 февраля.

Единственным мужчиной в группе и главным "двигателем" несамоходной дрезины стал третий секретарь посольства РФ в КНДР Владислав Сорокин.

На дрезине россияне доехали до границы. "25 февраля на родину вернулись восемь россиян — сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём", — говорится в сообщении МИД РФ.

МИД РФ опубликовал кадры возвращения на дрезине сотрудников посольства РФ в КНДР и их семей

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