У семьи Чкалова отбирают усадьбу, подаренную ей государством во времена СССР

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26 февраля 2021, 13:20 Источник: tsargrad.tv

Фото: соцсети

В 1939 году после смерти легендарного летчика Валерия Чкалова его семье руководство СССР выделило в бессрочное пользование усадьбу в Серебряном Бору. Спустя восемьдесят лет потомков Героя лишают участка и дома, где они еще пока проживают.

Валерий Чкалов - легенда отечественной авиации, чье имя в Советском Союзе знал каждый. В его честь названы остров в Охотском море, гора в Антарктиде, десятки населённых пунктов, районов в городах по всей стране, не считая проспектов и улиц, школ, вузов, воинских частей, аэропортов, заводов и дворцов культуры.

Он совершил несколько беспосадочных перелётов, казавшихся в 30-х годах прошлого века фантастикой. Сначала - из Москвы на Дальний Восток, потом - из столицы, через Северный полюс, в Америку. За первый перелёт ему присвоили звание Героя Советского Союза, за второй - наградили орденом Красного Знамени.

Чкалов испытывал новейшие в то время истребители и тяжёлые бомбардировщики, которые впоследствии были задействованы в Великой Отечественной войне. Погиб он в декабре 1938 года, разбившись при испытании нового истребителя - И-180, уводя его подальше от жилых домов.

За заслуги перед Родиной на основании постановления СНК СССР от 27 декабря 1939 года «Об увековечивании памяти В. П. Чкалова» его семье была передана (цитата по документу) «в бесплатное постоянное (бессрочное) пользование» дача в Серебряном Бору. В начале января 2021 года стало известно, что «бессрочное пользование» неведомым образом закончилось, и дачу, где до сих пор проживают потомки Чкалова, продали частной компании.

Изначально им был выделен участок в 1,8 гектара. На нем располагался дом, затем построили гараж, коровники и сторожку. Во время войны вдова лётчика снабжала домашними продуктами военный госпиталь.

Прошли десятилетия, и наступили 90-е. Дачный посёлок в Серебряном Бору с прекрасной экологией стал лакомой мечтой для нуворишей. В 1992 году вдова летчика Ольга Эразмовна Чкалова обратилась к руководству Москвы с просьбой о передаче усадьбы в собственность семьи, но ей отказали, сославшись на то, что не был определён правовой статус имущества Московского городского предприятия дачного хозяйства (МГПДХ), на балансе которого и находилась все годы дача Чкаловых. Предприятие это было преобразовано в АООТ "Мосдачтрест", с передачей ему всего госимущества.

Спустя всего пару лет, под контролем действовавшего тогда префекта, коровники, сторожку, гараж и часть земли продали, а на этом месте возвели два двухэтажных дома. Позже отрезали ещё часть участка.

Чкаловы обратились за помощью к Герою Советского Союза Валентину Варенникову, который в то время был депутатом Госдумы. Он написал письмо на имя мэра Москвы Юрия Лужкова с требованием официально закрепить за семьей Чкаловых участок «в режиме собственности». Ответ его ошеломил:

«Ввиду ветхости дачных строений на дачной территории запланирована комплексная реконструкция с новым строительством дачных строений в 2008-2009 годах».

Варенников вновь направил письмо мэру, в котором указал, что ни о какой «ветхости» не может быть и речи:

«В 2005 г. семья Чкаловых провела капитальный ремонт дома, и в настоящее время все коммуникации и само здание в отличном состоянии, в чём убедился лично».

После этого на некоторое время от Чкаловых отстали. В 2011-2013 годах, когда они снова попытались наладить отношения с "Мосдачтрестом", им предложили... выкупить у города территорию участка.

В апреле 2016-го "Мосдачтрест" перенёс ранее установленный забор, отхватив очередной огромный кусок земли, объяснив (на словах) изумлённым Чкаловым, что теперь территорией дачи владеет это предприятие. И без всяких уведомлений - её выделили в отдельный кадастровый номер, продали за короткое время частному лицу, вырубили все насаждения и построили коттедж.

О последующем кошмаре рассказал внук Валерия Чкалова:

«Буквально в декабре прошлого года мы совершенно случайно узнали, что "Мосдачтрест" всю дачу и землю, на которой она расположена, тоже продал! По сути - произошёл рейдерский захват. Сейчас пытаются отнять электричество, за которое мы исправно платим с конца 30-х прошлого века. Там поставили будку с охраной, камеры видеонаблюдения, направив их на территорию дачи».

«Теперь мы заходим к себе домой только по разрешению, словно чужаки. Они отключили электрическую систему доступа, повесили свои замки. Предупредили: никакой прессы, никаких посторонних - земля теперь, мол, не ваша, а наша, и мы порядки устанавливаем», - сообщил потомок Героя.

Владельцем дачи Чкаловых оказалась инвесткомпания, созданная всего полгода назад, - ООО с уставным капиталом в 35 тысяч рублей, зарегистрированное 31 августа 2020 года, которое занимается инвестиционным консультированием. Гендиректор этой фирмы, ставшей собственником дачи, руководит также компанией, зарабатывающей на грузоперевозках, и является владельцем фирмы такси.

По факту описанных событий семья Валерия Чкалова написала письмо с просьбой о помощи на имя Владимира Путина, а также направила обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и генерального прокурора Игоря Краснова.