В Оренбурге завтра пройдет чемпионат России по самбо

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26 февраля 2021, 12:30

Фото: личный архив

С 27 февраля по 1 марта 2021 года в Оренбурге состоится чемпионат России по самбо. Площадкой для соревнований станет спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье» (просп. Гагарина, 21/1, Оренбург).

Организаторами мероприятия выступят Министерство спорта Российской Федерации, Всероссийская федерация самбо, Правительство Оренбургской области, Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области, а также Федерация самбо Оренбургской области.

Отличительной особенностью мероприятия станет проведение соревнований по новым правилам и в новых весовых категориях. В течение трех соревновательных дней спортсмены разыграют комплекты медалей в 22 новых весовых категориях: 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг (мужчины); 50 кг, 59 кг, 54 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, 80+ кг (женщины); 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, 98+ кг (боевое самбо).

Занявшие первые места самбисты отправятся на чемпионат мира по самбо, который пройдет 16-18 ноября в Москве. Спортсмены, ставшие вторыми, выступят на чемпионате Европы, который состоится 21-22 мая в Италии.

«В этом году мы впервые проводим чемпионат России по новым весовым категориям. Поскольку лидеры еще не определились, результаты соревнований будут непредсказуемыми. И хотя мы уже проводили отборочные этапы в новых весах, все еще заметны перестановки спортсменов, ведь взрослым самбистам весьма сложно менять весовую категорию. Думаю, здесь потребуется еще значительное время для стабилизации: может, год или два. Так что на грядущем чемпионате нас будут ждать очень много новых имен и свежих сил. Надеюсь, что в сборную команду отбирутся сильнейшие спортсмены, которые смогут достойно представить нашу страну на мировых стартах в этом году», - прокомментировал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Чемпионат будет организован с соблюдением требований Роспотребнадзора, а также с учетом положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года.

Отметим, что на данный момент в Оренбургской области действует ограничение на 50-процентное заполнение зрительских трибун. В связи с этим, на сайте Всероссийской Федерации самбо будет организована онлайн-трансляция соревнований.

Просим обратить внимание, что всем представителям СМИ необходимо пройти тест на COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. В противном случае, без данного документа, в аккредитации и допуске на арену будет отказано.

Заявки на аккредитацию просьба прислать до 15:00 24 февраля в пресс-службу Всероссийской федерации самбо, на электронный адрес:prsambo.ru@gmail.com. Форма для аккредитации прилагается.

Программа соревнований:

27 февраля

10:00-17:00 Предварительные встречи:

• мужчины 53 кг, 71 кг 98 кг;

• женщины 50 кг, 65 кг;

• боевое самбо 58 кг, 79 кг, 98+ кг.

16:30 Пресс-подход в фойе арены.

17:00-19:30 Церемония открытия. Финальные встречи. Награждение.

28 февраля

10:00-17:00 Предварительные встречи:

• мужчины 58 кг, 79 кг, 98+ кг;

• женщины 54 кг, 72 кг, 80+ кг;

• боевое самбо 64 кг, 88 кг, 98 кг.

17:00-19:30 Церемония открытия. Финальные встречи. Награждение.

1 марта

10:00-15:30 Предварительные встречи:

• мужчины 64 кг, 88 кг;

• женщины 59 кг, 80 кг;

• боевое самбо 71 кг.

15:30-18:00 Церемония открытия. Финальные встречи. Награждение.