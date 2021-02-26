Есть предложение

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26 февраля 2021, 11:56 Екатерина МУЛЮН

Фото:Елена Галкина; На снимке: начальник центр.котельной ОГЭ Сергей Харитонов у шкафа управления пароструйного аппарата

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина в 2020 году сотрудники оформили 27 рационализаторских предложений, касающихся самых разных производственных сфер. Расскажем о трех из них – с наибольшим экономическим эффектом.

Эффект от пара

На предприятии процесс приготовления горячей воды для потребителей год назад выглядел так: паровой котел подавал пар на пароструйный аппарат ПСА-06 производительностью 16-32 куб.м/час при температуре 70 градусов с подмесом обратной воды горячего водоснабжения (ГВС). Затем вода поступала в бак-аккумулятор и насосами отпускалась потребителю.

Но в апреле 2020 года от котельной АО «АПЗ» был отрезан городской микрорайон №7. В связи с этим появился переизбыток мощности паровой части центральной котельной.

– Ситуация создалась непростая. Требовалась остановка пароструйного аппарата и парового котла, что недопустимо, так как пар используется еще и для других технологических нужд предприятия, – рассказывает начальник центральной котельной Сергей Харитонов. – Я предложил изменить схему подключения оборудования с использованием ранее установленного в котельной более мощного ПСА-07.

После проведения необходимых работ были исключены тепловые потери в трубопроводах, созданы условия для работы парового котла в постоянном режиме, обеспечены технологические нужды предприятия, необходимый ритм приготовления ГВС.

Экономический эффект от внедрения рацпредложения составил более 3,4 млн рублей.

Помогла оснастка

В 2020 году в литейный цех №68 АО «АПЗ» поступил большой заказ на одну из моделей корпусов. Первые отливки показали, что при их серийном выпуске высоки трудоемкость и процент брака.

– Я предложил изменить конструкцию оснастки, доработать литниково-питающую систему, – рассказывает формовщик цеха Николай Уланов. – Увеличить литьевой уклон прибыли, добавить выпор, пересмотреть размер стояка. Сначала решили опробовать такие изменения на месте – из подручных материалов сделали модели оснастки. Получилось. Заказали оснастку по своим расчетам, теперь с ней успешно выпускаем эти корпуса.

Доработка литниково-питающей системы значительно снизила процент брака и трудоемкость изготовления отливки, так как при подготовке формы к заливке не требуется ручная корректировка песчаных стержней и минимизирован ремонт сваркой.

Экономический эффект от внедрения рацпредложения – более 1,7 млн рублей.

Важный «штрих»

Сотрудники отдела информационных систем АО «АПЗ» - начальник отдела Светлана Борисова, заместитель начальника отдела Максим Акимов, инженер-программист Виктор Власов и начальник бюро бизнес-тренинга Надежда Шагина – предложили модернизировать систему штрихкодов, применяющуюся на предприятии.

При огромном количестве документов использование сканирования документов необходимо. Но при организации выдачи инструмента возникла проблема: номенклатурные коды содержат буквы русского алфавита и спецсимволы. Их штрихкодирование ведет к недостоверному считыванию кода, а замена заводских штрихсканеров на более функциональные - к значительным материальным затратам. Решили доработать программную часть ИСУП MFG/Pro, что позволило использовать штрихсканеры завода без ограничений.

– Будущее за программами, которые сокращают рабочее время при введении и обработке данных, позволяют максимально уйти от ручного ввода информации, тем самым экономить средства предприятия, – отмечает начальник бюро бизнес-тренинга ОИС Надежда Шагина.

Экономический эффект от внедрения рацпредложения – более 800 тыс. рублей.