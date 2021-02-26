Администрация Краснодарского края примет участие в проведении лекций в ClubHouse

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26 февраля 2021, 11:28

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Администрация Краснодарского края совместно с региональным центром поддержки предпринимательства запускает серию лекций в ClubHouse.



Официальная "комната" центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" начала работу ещё вчера, 25 февраля. Проект ставит целью расширение диалога и выстраивание эффективных коммуникаций между предпринимателями, экспертами и властью. Подобные встречи в будущем планируется проводить на регулярной основе.



Участники эфира обсудили управленческие ошибки, истории бизнес-неудач и способы их преодоления. Как отметил бизнес-консультант Василий Жабин, запрос на подобную тему есть у тех, кто начинает или развивает бизнес в малом формате.



Кроме того, в ходе общения участники поговорили о мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели, работающие на Кубани. В пресс-службе краевой администрации уточнили, что анонсы следующих эфиров также будут опубликованы в telegram-канале Moibiz-Кубань, в официальных каналах в соцсетях.