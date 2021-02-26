Россияне часто ездят в командировки в Крым и парами

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26 февраля 2021, 11:27 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Сервис бронирования жилья утверждает, что, судя по их статистике, популярны парные поездки.

Так на Симферополь пришлось 17 процентов бронирования жилья командировочными в новом 2021 году. А Сургут интересует лишь 3 процента ездящих по стране по делам.

Особо отмечается, что в 70.9% случаев бронируются отели, в 23.84% квартиры, 4.64% дома.

Чаще зафиксированы парные деловые поездки.