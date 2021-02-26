Ветеран «Альфы» высказался за установку памятника Александру Невскому на Лубянке

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26 февраля 2021, 11:13 Источник: aif.ru

Фото: соцсети

Ветеран подразделения «Альфа» Василий Верещак выступил за установку на Лубянской площади в центре Москвы памятника Александру Невскому.

«К самой фигуре Феликса Эдмундовича я отношусь с уважением, хотя личность противоречивая, но при этом я считаю, что восстанавливать памятник не нужно, потому что это приведёт к всплеску полемики среди нашего народа, опять закрутится мельница споров. Нам, наоборот, нужно то, что сплачивает, подобное «Бессмертному полку», - отметил Василий Верещак.

По его мнению, Александр Невский является той легендарной личностью, которая может людей объединить. Ветеран «Альфы» рассказал о своем «особом отношении» к Невскому.

«Я много лет плотно занимаюсь темой Суворова: изучаю его судьбу, в том числе в местах зарубежных походов нашей армии, принимаю участие в строительстве музея и восстановлении храма в селе Кистыш Владимирской области, возведённого Суворовым в родовом поместье. Так вот Александр Невский – небесный покровитель Суворова, которого легендарный полководец почитал всю жизнь», - рассказал Верещак.

Напомним, что за установку памятника на Лубянской площади могут проголосовать москвичи на портале «Активный гражданин».