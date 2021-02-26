Кинопродюсер Игорь Каленов поддержал идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке

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26 февраля 2021, 10:47 Источник: metronews.ru

Фото: соцсети

В поддержку установки памятника Александру Невскому на Лубянской площади в центре Москвы выступил известный кинопродюсер Игорь Каленов.

«Не люблю я политику, но историю люблю. В этом году 800-лет со дня рождения Александра Невского, и мне кажется, что это как раз один из тех безоговорочных героев, о которых спорить точно не будут. Я о нем кино сделал, называется «Александр. Невская битва», - отметил Игорь Каленов.

Он подчеркнул, что Александр Невский был талантливым полководцем, спасшим от нашествия и уничтожения Новгород и сохранившим православие.

«Это красивая история. А ведомства вполне могут ставить памятники своим героям, которых они любят, на ведомственной территории. И неподалёку с Лубянкой уже есть подобный памятник – Марксу. Мне кажется, этого достаточно», - считает кинопродюсер.

Напомним, что за установку памятника на Лубянской площади могут проголосовать москвичи на портале «Активный гражданин».