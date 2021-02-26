В Челябинске растет количество суши-баров

Аргументы Недели → Общество 13+

26 февраля 2021, 08:38

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск").

Несмотря на ограничительные «ковидные» меры в 2020 году, в столице Южного Урала увеличилось количество предприятий общепита.

Аналитики компании 2ГИС провели собственное исследование, посвященное предприятиям общественного питания России. В список исследуемых городов попал и Челябинск. В исследовании участвовали 15 городов - миллионников России.

Оказалось, что по темпам роста количества точек общественного питания он занял первое место среди мегаполисов Уральского федерального округа. За прошедший год общепитрост составил 8,06 процента. Известно, что к концу 2020 года в Челябинске работало 2400 точек общепита. Стоит отметить, что в Челябинске заметно, в два раза увеличилось число суши-баров и ресторанов японской кухни, их стало 68.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru сосед Екатеринбург имеющий 3214 точек общепита, по темпам их роста значительно отстает (рост 4,28 процента). Кстати, в Екатеринбурге в разы выросло количество пиццерий, теперь их там 106. Интересно и то, что у нашего северного соседа, Екатеринбурга за год сократилось большое количество точек фастфуда. Кстати, в этой «номинации» он единственный город-миллионник из 15.