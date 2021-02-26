В 2021 году челябинцы стали чаще брать микрозаймы

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26 февраля 2021, 07:15

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Такой вывод сделало Национальное бюро кредитных историй, фиксируя количество обращений.

Увеличение обращений в микрофинансовые организации началось в январе нового года по всей стране. Рост составил цифру в 23 процента, в сравнении с тем же периодом 2020 года. Правда, ситуация на рынке микрозаймов в регионах страны развивалась по разному.

На Южном Урале процент количества взятых в январе микрокредитов вырос на 13,2 процента. В результате за январь 2021 года жители Челябинской области взяли 54 885 микрокредитов. В прошлом году из было на 6 000 меньше. В итоге в рейтинге микрозаймов Южный Урал оказался на 9 строчке.

Отметим, что в первой тридцатке российских регионов, в которых берут больше всего микрозаймов, из Уральского федерального округа Челябинская область не одна. Свердловская область заняла 4 место (68 428 микрокредитов, рост 24,6 процента), Ханты-Мансийский автономный округ на 18 месте ( 32 517 микрокредитов, рост 42,8 процента), Тюменская область на 27 строчке (25 277 микрокредитов, рост 12,9процента).