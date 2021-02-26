Латвия: Йошка вышел в люди и получил штраф

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26 февраля 2021, 00:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Я всегда млела от братьев наших меньших. Да, я люблю животных! Почему? Собаки, например, меня никогда не кусали. Только люди! Но речь пойдет о латвийских правилах, которые касаются братьев наших меньших.

Моя коллега завела себе очаровательного щенка шиба-ину. Уверяю вас, он попал в замечательную семью со всеми удобствами и стал всеобщим любимцем. Единственный был запрет – не гулять по улице, пока ему не сделают прививки, и после них еще две недели прогулки на свежем воздухе, но только на руках! Счастливый день настал! Йоши вывели на прогулку в Юрмалу. На первую свою собачью прогулку. Восторг и песику, и людям! Особенно малышу приглянулись дамы в шубах – просился к ним на руки. Моя коллега решила показать любимцу главную достопримечательность Юрмалы – море. Но тут есть свои правила: собакам вход на море запрещен! Зимой, летом, весной, осенью. И даже на руках, и даже в сумке. Просто запрет!

Но Йоши так понравилось море: вода блестит, здорово скользить по ледяным волнам и зарываться в снегу. Малышу нравится! Коллега увлеклась и не заметила, как из серой машины в ее сторону ринулся шустрый молодой человек в красном костюме. Из его слов коллега поняла, что она с Йоши совершила великое преступление и сейчас они будут наказаны – выпишут штраф! Конечно, штраф маленький – 10 евро, но и трехмесячный щенок тоже хочет мир посмотреть, а не изгадить юрмальские красоты. Да и был он на руках.

Йош твою м… А можно же было первый раз «отвесить» предупреждение? Чего же сразу карать? Негуманно как-то. Конечно, есть правила, но есть и человеческий фактор. Да, уж… В собачью душу, можно сказать, нагадили. Эх вы, люди…

Вот такая история произошла с моей коллегой и с Йоши.

Балтийское бюро «АН» обратилось за комментариями к ветеринарному врачу Дайнису Кукайнису с вопросами…

- Дайнис, а почему животным нельзя гулять по берегу моря? Можно же гулять культурно…

- Да, есть такие правила. Вы гуляли в людном месте, в центре Юрмалы. В общественных местах, где полно народу, действительно, выгуливать животных нельзя. Многим людям не нравится: кто-то боится, у некоторых аллергия, кто-то не хочет, простите, наступить в фекалии. Не все же хозяева животных сознательные люди с пакетом. Я, например, увожу свою собаку в места, где есть море, но нет людей. И там она резвится, бегает.

- Да, я тоже живу напротив моря (минута ходьбы) и людей там практически не бывает. Моя собака тоже любит резвиться на берегу, и в воде.

- Насколько я знаю, то сейчас создана организация, которая собирает подписи, чтобы для прогулок у животных были специальные места… Да, на море. Но это только в проекте.

- Если животное купается в море, то это может иметь серьезные последствия для его здоровья?

- В идеале собаку после водных процедур следует вымыть проточной водой. И потом, маленькие, например, собаки очень любят есть песок, водоросли, ракушки, пить морскую воду. А потом мы, ветеринары, их лечим. Тут дело не только в людях, но и правила придумали для безопасности животных. А я могу посоветовать, хотите своих «гавриков» отвезти на море - пожалуйста! Но только туда, где пустой пляж и нет людей… подальше.

- Благодарю.