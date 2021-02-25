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Мантуров cообщил о снижении предельной отпускной цены на вакцину против коронавируса «Спутник V»

, 21:44

Мантуров cообщил о снижении предельной отпускной цены на вакцину против коронавируса «Спутник V»
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», стоимость снижена вдвое. Раньше она стоила 1942 рубля, теперь — 866,81 рубля за два компонента, без НДС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, снижение предельной отпускной цены на вакцину стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

Мантуров подчеркнул, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации.

Зарегистрированную первой в мире российскую вакцину против коронавируса помимо России одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гондурасе и Египте.

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