Мантуров cообщил о снижении предельной отпускной цены на вакцину против коронавируса «Спутник V»

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25 февраля 2021, 21:44

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», стоимость снижена вдвое. Раньше она стоила 1942 рубля, теперь — 866,81 рубля за два компонента, без НДС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, снижение предельной отпускной цены на вакцину стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства, а также росту его объемов.

Мантуров подчеркнул, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации.

Зарегистрированную первой в мире российскую вакцину против коронавируса помимо России одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гондурасе и Египте.