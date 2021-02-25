Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в колонию
25 февраля 2021, 21:05
Алексея Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина». О том, что Навального этапировали, написал в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.
Защита Навального предположила, что Навального перевезли в колонию, но в какую – неизвестно.
Другой адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что защите не сообщили, куда именно перевели осужденного. Она надеется, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам.
По словам Кобзева, Ольга Михайлова в СИЗО «Матросская тишина» ходила вчера. Сегодня, 25 февраля, он пришел в следственный изолятор. Его там продержали три часа, в 17-30 вернули документы и сказали, что свидание невозможно, потому что Навальный убыл из учреждения, - передает «Эхо Москвы».
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