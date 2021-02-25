Адвокат главы «Альянса врачей» сообщил об отмене Анастасии Васильевой домашнего ареста

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25 февраля 2021, 19:44 Источник: twitter.com/dranastasy

twitter.com/dranastasy

Мосгорсуд отменил домашний арест главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Адвокат Васильевой Дмитрий Джулай сообщил, что суд удовлетворил его ходатайство об отмене постановления Тверского суда частично.

Он просил более мягкую меру, ссылаясь на наличие у профсоюзного лидера несовершеннолетних детей.

Мосгорсуд изменил меру пресечения Васильевой с домашнего ареста на запрет определенных действий по «санитарному делу» из-за акции 23 января. Теперь ей запрещено только покидать квартиру с 20 часов вечера до 8 утра.

Васильеву обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ее задержали 27 января после обыска у нее дома.