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Собянин: «Ряд ограничений по коронавирусу снимут в Москве в ближайшие месяц-два»

, 18:32

Собянин: «Ряд ограничений по коронавирусу снимут в Москве в ближайшие месяц-два»
Сергей Собянин, фото: President of Russia, globallookpress.com

Некоторые ограничительные меры, введенные в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отменены в ближайшие месяц-два при сохранении снижения заболеваемости в мегаполисе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил эту информацию 25 февраля в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Столичный градоначальник отметил, что устойчиво продолжается снижение заболеваемости.

Собянин рассказал, что все равно людей болеет еще много, ежедневно госпитализируют 500-600 человек,  которым диагностируют ковид. А еще недавно их было 1 700.

Мэр Москвы выразил надежду, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет сохраняться, могут быть сняты ограничения на проведение городских фестивалей.

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