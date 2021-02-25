Собянин: «Ряд ограничений по коронавирусу снимут в Москве в ближайшие месяц-два»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2021, 18:32

Сергей Собянин, фото: President of Russia, globallookpress.com

Некоторые ограничительные меры, введенные в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отменены в ближайшие месяц-два при сохранении снижения заболеваемости в мегаполисе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил эту информацию 25 февраля в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Столичный градоначальник отметил, что устойчиво продолжается снижение заболеваемости.

Собянин рассказал, что все равно людей болеет еще много, ежедневно госпитализируют 500-600 человек, которым диагностируют ковид. А еще недавно их было 1 700.

Мэр Москвы выразил надежду, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет сохраняться, могут быть сняты ограничения на проведение городских фестивалей.