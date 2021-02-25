Заслуженный художник РФ Игорь Бурганов: Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади

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25 февраля 2021, 18:18 Источник: aif.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

О том, каким должен быть монумент на Лубянской площади в Москве, рассказал член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, кандидат искусствоведения, профессор международной академии Игорь Бурганов.

Эксперты ранее неоднократно отмечали, что памятник на площади необходим, так как без него она не выглядит целостной архитектурной композицией.

«Доминанта, да, она же была заложена архитекторами при проектировании данной площади», - отметил Игорь Бурганов.

По его мнению, на месте демонтированного 30 лет назад памятника Дзержинскому должно появиться что-то новое.

«Раньше там был фонтан Витали, потом стоял памятник, прекрасный памятник, но волею судеб он был в свое время снят, и это уже вошло в историю. В этом году как раз юбилей данного события - в 1991 году, 30 лет назад огромная масса людей участвовала в свержении памятника Дзержинскому с постамента. И это событие, и дата вошли в историю как Москвы, так и всей России. Поэтому мне кажется, что так как Россия должна смотреть вперед, в будущее, там должно быть что-то новое», - считает заслуженный художник РФ.

Игорь Бурганов отметил, что фигура князя Александра Невского достойна памятника в центре Москвы, а его личность по-прежнему значима.

«Я считаю, что здесь важны те исторические личности, которые были важны в истории России и внесли позитив. И мне кажется, что это очень важно. И исторически, и архитектурно там должна быть эта доминанта», - заключил Игорь Бурганов.