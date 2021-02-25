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В Санкт-Петербурге неизвестные украли из магазина бюст рэпера Моргенштерна

, 17:38

В Санкт-Петербурге неизвестные украли из магазина бюст рэпера Моргенштерна
фото из соцсети

В Санкт-Петербурге неизвестные украли из магазина бюст рэпера Моргенштерна. Судя по видеозаписи, бюст Моргенштерна из магазина «Мам, купи!» на Кирочной улице вынес молодой человек, скрывавший лицо капюшоном и маской.

Сообщение о краже поступило в полицию. Заказчик бюста Илья Плавник предположил, что это сделали недоброжелатели рэпера, - передает радиостанция «Говорит Москва». «Я получил большое количество гневных комментариев с угрозами после открытия памятника, думаю, что это сделал один из хейтеров», - сказал Плавник, презентовавший бюст Моргенштерна в минувшие выходные. За бюст Плавник заплатил 500 тысяч рублей.

ИЧ

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