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25 февраля 2021, 17:19 Источник: Башинфорт

Борис Беляев, фото из соцсети

В Башкирии задержан вице-премьер - министр ЖКХ республики Борис Беляев. Чиновник задержан на двое суток.

Источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил, что действия полиции в отношении Беляева связаны с расследованием уголовного дела против министра строительства республики Рамзиля Кучарбаева, - передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова прокомментировала задержание вице-премьера Башкирии – министра ЖКХ Бориса Беляева. По ее словм, "речь идет о предварительном общении вице-премьера – министра ЖКХ РБ со следователями по эпизоду, произошедшему несколько лет назад и связанному с делом другого участника Правительства республики".

"Рамзиль Кучарбаев также несколько лет назад имел отношение к событиям, которые стали предметом изучения силовыми структурами. Дело в том, что Борис Беляев тогда работал мэром города Кумертау", — объяснила Ихсанова изданию Горобзор.

Она отметила, что Беляев и Кучарбаев проходят по эпизоду, который не связан ни с коррупцией, ни с хищениями, ни с другими тяжкими преступлениями, а "речь идет о превышении должностных полномочий и неэффективных тратах".