Депутат Мосгордумы Герасимов поддержал идею установить памятник Александру Невскому

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2021, 17:00 Источник: vm.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Своим мнением о необходимости установки памятника на Лубянской площади в столице России поделился депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов.

«Считаю, что этому месту в центре города необходима архитектурная доминанта, — сказал он. — В свое время я выходил с предложением о возвращении фонтана на Лубянскую площадь», - сообщил депутат.

Он отметил, что в 1835 году на этом месте был установлен фонтан по проекту Ивана Витали — русского скульптора итальянского происхождения. Сооружение не только украшало площадь, но и выполняло роль водозаборного бассейна.

«Его изображение сохранилось, а восстановление такого объекта могло бы быть вполне уместно. Однако на сегодняшний момент мы видим другую застройку: этажность зданий по сравнению с периодом двухвековой давности выросла, и фонтан потеряется среди них. По идее, он должен быть мощнее и больше. Но разветвленная сеть коммуникаций под землей не позволит установить такое сооружение», - подчеркнул Евгений Герасимов.

Он считает, что на Лубянке стоит установить памятник Александру Невскому, но при этом отмечает, что все решит исход голосования москвичей.

«Его фигура - вполне компромиссная среди всех звучащих предложений. Его образ - это аллегория силы, воли, мужества народа, памятник в его честь должен появиться Москве», - считает Герасимов.