Салават Щербаков: Памятник на Лубянке должен стать основополагающим для страны

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25 февраля 2021, 16:07 Источник: Аргументы и Факты

Фото: Global Look Press

Москвичи продолжают выбирать, какой все-таки памятник должен стоять на Лубянке. Рассматриваются две фигуры – Феликс Дзержинский и князь Александр Невский.

Зачем Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, объяснил Салават Щербаков - заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, академик, член Президиума Российской академии художеств, народный художник РФ, член Комиссии по монументальному искусству при Московской городской Думе, член Союза художников России, член секции скульпторы Московского союза художников и Объединения московских скульпторов, член Художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при Департаменте культурного наследия города Москвы.

«Я думаю, конечно, архитектурная доминанта на Лубянской площади нужна, потому что Москва — город и древний, и наоборот с большими перспективами впереди. Поэтому хорошо для поколений будущих, не для сегодняшних споров, чтобы там возникла архитектурная, смысловая и историческая доминанта», - заявил академик.

Салават Щербаков считает, что лучше отдать предпочтение Невскому: «Постепенно будет происходить такой процесс, что история России со всеми ее периодами, включая 20 век, будет восприниматься как история одной страны и не какой-то другой. И будет это общая история. И, наверное, памятник должен быть достаточно по смыслу такой основополагающий для всей истории страны. Я думаю это, конечно, Александр Невский».

По мнению скульптора, для истории нашей страны важны такие личности, как Невский – крупные фигуры, которые положили фундаменты в ее основание. «Сохранение целостности, самоидентификации — это свое, своя большая семья, большая история, нужен позитив в этом. Личность Александра Невского этот позитив нам даст», - уверен Щербаков.