Собянин открыл второй флагманский центр занятости населения «Моя работа»

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25 февраля 2021, 15:41

Фото: cоцсети

Мэр столицы во время официального открытия нового флагманского центра «Моя работа» рассказал о развитии сети специализированных центров занятости населения Москвы.

«Сегодня официально открыт после экспериментального режима и переведен в работу в постоянном режиме еще один флагманский центр, который направлен на поддержку самозанятых, и индивидуальных предпринимателей, и москвичей, которые стараются организовать свой микробизнес. Это люди, которые берут уже в свои руки свою судьбу и дальнейшую работу. Это очень здорово», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он отметил, что система самозанятости, которая полноценно работает в России, дает новые возможности для людей, но не все при этом о них знают.

«И флагманский центр вместе с нашими коллегами - партнерами, которые профессионально занимаются трудоустройством, помощью в открытии бизнеса - конечно, даст синергию. Первые итоги работы этого центра - около 8 тыс. человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, самозанятые. Это внушает оптимизм», - сказал мэр Москвы.

Столичный градоначальник напомнил, что ранее в Москве были открыты флагманский центр «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера».

«Кроме того, в Москве созданы были два специализированных крупных центра, флагманских. Один из центров мы создавали специально для тех групп населения, которые активно ищут работу и реально хотят получить ее в ближайшее время. У них для этого есть все возможности. Еще один центр, в котором ищут работу группы населения, которым по объективным причинам сложно подобрать работу. Это и люди старшего поколения, и мамы с детьми, и маломобильные группы людей. Им нужен индивидуальный подход, индивидуальное отношение», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы сообщил о том, что служба занятости Москвы претерпевает серьезные изменения: большинство центров занятости передислоцировалось в систему МФЦ, в результате чего расширился круг людей, которые приходят на консультации, ищут работу. По его словам, эффективность центров занятости повысилась в 10 раз, и «условия работы стали другими».

Пресс-служба мэрии Москвы сообщает, что во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке организована экосистема полного цикла «Самозанятость в руки»: от прохождения профессионального тестирования и обучающих курсов по ведению бизнеса до юридической регистрации статуса самозанятого/ИП и прохождении собеседований с потенциальными партнёрами.

За время работы в пилотном режиме сотрудники центра провели свыше 10 тыс. консультаций для соискателей и 200 обучающих мероприятий для начинающих предпринимателей. Порядка 8 тыс. человек открыли собственное дело. Ожидается, что в 2021 г. центр поможет открыть собственное дело более 7 тыс. человек.