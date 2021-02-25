Пока правительство готовится к увеличению поставок газа на экспорт, треть территории России остается без него

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25 февраля 2021, 15:03 Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-премьер Александр Новак заявил, что на фоне вызванного пандемией обвала экспорта природного газа и новых угроз Госдепартамента ввести санкции против «Северного потока – 2», Россия для других стран остается надежным партнером. В то же время россияне обеспокоены скорее развитием внутренней, а не экспортной инфраструктуры. По данным Минэнерго, уровень газификации регионов РФ составил по итогам 2020 года 71,4%. Ожидаемый максимум – около 83%.

По прогнозу, озвученному вице-премьером Александром Новаком, мировое потребление природного газа будет расти - к 2030 году оно увеличится на 15% по отношению к 2019-му и составит 4,55 трлн куб. м. По его словам, порядка 70% от этого прироста будет приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Северную Америку.

Новак добавил, что к 2050 году доля природного газа в мировом энергобалансе может вырасти до 28% против 23% в 2019-м, при этом рынок сжиженного природного газа (СПГ) увеличится за тот же период как минимум в два раза, доля СПГ в общемировой торговле превысит долю трубопроводных поставок. Вице-премьер отметил, что к 2035 году Россия намерена нарастить производство СПГ с текущих 29 млн т до 120–140 млн т в год и занять до 15–20% мирового рынка.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году экспорт природного газа из РФ сократился в натуральном выражении почти на 10%, а в денежном – почти на 40%.

Эксперты обращают внимание на обеспечение газом внутреннего рынка и отмечают некоторые сложности. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов напоминает: «газификация в Мурманской области находится почти на нулевом уровне, в Карелии газифицировано менее 10% домохозяйств, непростая обстановка с централизованным газоснабжением и за Уралом».

Вице-премьер Новак ранее отмечал, что потенциал по газификации России на ближайшие 10 лет составляет порядка 83,5%.

«Это тот уровень, который позволяет говорить о максимальной газификации», – пояснял Новак в конце минувшего года. На основе этих данных можно сделать грубую оценку, что почти каждый пятый населенный пункт не будет подключен к газовой трубе.

В отчетах и прогнозах, которые касаются газификации России, чиновниками делается важная оговорка – о технических возможностях.

«К концу 2025 года в 35 регионах РФ полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране», – докладывал в январе этого года президенту глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, технически возможная газификация в России будет завершена уже на 100%. Но получается, что эти 100% возможностей на самом деле будут равны примерно 83% территории страны. Однако в правительстве РФ ранее уточняли, что оставшиеся примерно 17% территории без топлива не останутся и будут иметь доступ к другим видам энергоносителей.