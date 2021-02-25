Челябинские депутаты теперь будут обязаны отчитываться о криптовалюте

Аргументы Недели → Общество

25 февраля 2021, 14:59

Фото Дмитрия Куткина

Депутаты ЗСО Челябинской области, ежегодно при предоставлении сведений о доходах будут отчитываться о своих операциях с цифровой валютой, а также цифровыми активами.

Данные изменения в региональный закон 25 февраля, одобрен в ЗСО Челябинской области.

Как пояснил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, все эти изменения связаны с требованиями федерального законодательства.

Народным избранникам придется держать под контролем не только свои онлайн-операции, но и онлайн - операции супругов и несовершеннолетних детей. Важно: отчитываться о приобретении криптовалюты и других цифровых активах придется, в том случае, если сумма покупки превышает общий доход семьи за последние три года.

Кстати, подобные требования будут распространяться еще и на государственных и муниципальных служащих.

- Федеральным законодательством запрещено владеть цифровой валютой и цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в соответствии с иностранным правом. Если такие активы и цифровая валюта имеются, то до 1 апреля 2021 года должностные лица должны произвести их отчуждение, - пояснил Анатолий Брагин.