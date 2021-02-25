Краснодарское ГИБДД будет проверять техническое состояние транспортных средств

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25 февраля 2021, 14:48

ГИБДД Краснодара с 25 по 28 февраля проводит профилактическое мероприятие "Технеисправность". Акция направлена на повышение контроля за техническим состоянием транспортных средств.



Инспекторы в ходе проведения мероприятия обратят особое внимание на стёкла, на которые установлены дополнительные предметы или нанесена тонировка, а также на конструкцию ТС, если в ней есть изменения, не согласованные с ГИБДД и на другие показатели. В том числе будут проверены количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов.



В ГИБДД предупредили о возможности вынесения требований о прекращении эксплуатации транспортного средства и его задержании, а так же о прекращении их регистрации в определенных законом случаях.