Президент РСТ назвал примерные сроки открытия Европы для туристов

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25 февраля 2021, 14:42 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixabay.com

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, опираясь на данные представителей союза за рубежом, назвал возможные сроки открытия европейских границ.

Игнатьев отметил, что российские туристы смогут отправиться в Европу уже летом 2021 г. По его словам, некоторые страны уже готовы выдавать визы.

«Они надеются, что летом начнут выдаваться визы гражданам России. Это их прогноз, хотя официальной информации пока нет. Ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», - пояснил он.

Президент РСТ добавил, что Греция уже готова открыть границы для российских туристов, но не все зависит только от эпидемиологической ситуации в стране.

«Но ситуация и по Греции, и по Венгрии, и по Хорватии летом будет зависеть не только от пандемии, но и политических предпочтений Евросоюза. Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема», - уточнил Игнатьев.

Он напомнил, что Россия возобновила авиасообщение с более чем 20 странами, но лишь в 15 из них могут поехать туристы.