В Москве заслуженного генерала обвинили в мошенничестве с жильем

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25 февраля 2021, 13:38 Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Александр Дуплинский признан виновным в мошенничестве с жильем. Решением Московского гарнизонного военного суда ему назначен штраф в 200 тысяч рублей.

Александр Дуплинский – ветеран боевых действий. Он был награжден орденами Мужества, Кутузова и «За военные заслуги».

С должности командарма генерал Дуплинский был ранее снят по решению медкомиссии, признавшей, что летать и руководить армией он не может по состоянию здоровья. Бывший командарм обжалует порядок своего увольнения из вооруженных сил.

По версии следствия, Александр Дуплинский, который участвовал в боевых действиях в Таджикистане, Чечне и Сирии, преступил нормы закона при получении жилья в Москве.Для увеличения жилплощади, которую ему предоставили в Левобережном районе столицы, он указал в качестве члена семьи внучку. Он предоставил решение гражданского суда в Воронеже, который установил, что внучка находится на иждивении генерала. Это дало основание Дуплинскому претендовать на квартиру с дополнительными 18 кв. м.

После проверки, проведенной Военной прокуратурой, оказалось, что решение суда в Воронеже является поддельным. При этом, кто и когда изготовил этот документ, остается не ясным и по сей день. Александр Дуплинский в суде утверждал, что оформление документов доверил бывшему секретарю военного совета 6-й армии Алексею Балябину. Известно, что впоследствии он был осужден на 7,6 лет за взятки от сослуживцев, рассчитывающих занять более высокие должности или отправиться в командировки на войну в Сирию.

В качестве смягчающих обстоятельств во время принятия судебного решения в отношении генерала Дуплинского было признано частичное возмещение им ущерба в размере 1,3 млн рублей. Штраф в 200 тысяч рублей генерал выплачивать отказывается и собирается обжаловать решение суда.