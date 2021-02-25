В 2021 году на ремонт энергообъектов Кубани и Адыгеи направят 3 миллиарда рублей

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25 февраля 2021, 12:51

В 2021 году компания "Россети Кубань" планирует направить свыше трёх миллиардов рублей на ремонт энергообъектов Краснодарского края и Республики Адыгея.



Эти средства также пойдут на техническое обслуживание объектов электросетевого комплекса. Таким образом энергетики намерены отремонтировать порядка десяти тысяч километров воздушных ЛЭП, около двух тысяч трансформаторных подстанций и заменить 67 тысяч изоляторов.



Кроме того, в рамках годовой программы техобслуживания и ремонтов специалисты собираются заменить более шести тысяч опор, расчистить полторы тысячи гектаров просек трасс ЛЭП от растительности, заменить и отремонтировать около семидесяти километров грозозащитного троса. Это даст возможность уменьшить риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных условиях и повысить надёжность работы объектов электроэнергетики.



В ходе ремонта распредсетей в нынешнем году на ЛЭП заменят ответвления вводов к домовладениям потребителей с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод имеет увеличенную пропускную способность, высокую износостойкость и обеспечивает надежность электроснабжения при сильном ветре



Графики ремонтных работ будут составлены на основе анализа технического состояния объектов, эксплуатации оборудования при прохождении осенне-зимних периодов прошлых лет и с учетом минимизации неудобств для потребителей.



Предполагается проведение работ по основной сети 35-220 кВ "Россети Кубань". Они будут завершены в сентябре текущего года.