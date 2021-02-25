Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

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25 февраля 2021, 11:02

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На электронной платформе «Активный гражданин» москвичам предлагают выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование началось 25 февраля. С инициативой узнать мнение горожан об установке монумента на Лубянке выступила Общественная палата города Москвы.

Многие эксперты отмечают, что Лубянке необходима архитектурная доминанта, так как это знаковое для города место. Они считают, что вертикальная композиция здесь уместна с точки зрения истории и градостроительства.

Участники проекта «Активный гражданин» определяют столичные улицы и дворы, которые необходимо привести в порядок, решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры. В ходе текущего голосования москвичи решат, кому из двух исторических деятелей лучше поставить памятник на Лубянской площади.

Известно, что проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,8 миллиона человек. Жители Москвы приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований, в рамках которых собрали свыше 153 миллионов мнений.