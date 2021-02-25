Как возбуждают и расследуют уголовные дела в Краснодарском крае

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2021, 10:41 Николай Юрьев

Полковник милиции в отставке стал фигурантом уголовного дела из-за… 8 тысяч рублей

В Усть-Лабинском райсуде возобновились слушания по уголовному делу в отношении полковника милиции в отставке, которого обвиняют в том, что в должности государственного регистратора он пошел навстречу заявительнице при оформлении копеечного земельного участка и тем самым якобы причинил администрации Усть-Лабинского района ущерб на 8 тысяч рублей.

Мужчина получил за это штраф, но по уголовной статье, и уже несколько лет не может найти нормальную работу. Апелляция отменила приговор, отправив дело на новое рассмотрение. Но у журналистов «Аргументов недели», побывавших на повторном его рассмотрении в суде, сложилось ощущение, что местная Фемида намерена по всей строгости закона поломать жизнь человеку, даже несмотря на предельно ясную позицию суда вышестоящей инстанции.

Как все началось

Предыстория такова. Гражданка средних лет Ольга Н., имея взрослую дочь, престарелую мать и небольшие сбережения, решила переехать на Кубань в Усть-Лабинский район. Купила домик с маленьким участком. Адвокат и, по совместительству, арендатор соседнего земельного участка с назначением «под магазин», обратился с заявлением в земконтроль. Видимо потому, что на участке Ольги Н. есть еще хозпостройка, которую прежний хозяин использовал под магазин. И расположена она как раз на той части участка, к которой предъявил претензии адвокат. Возможно, он предполагал уничтожить потенциального торгового конкурента для своего будущего магазина.

В своём заявлении сосед сообщил, что нарушает Ольга Н. земельное законодательство; граница её участка не там, где нужно, проходит. При проверке гражданке пришлось объяснять: она купила участок с домом уже в таком виде и готова устранить нарушение. Работники земконтроля вошли в положение: «Узаконивай границу, вот предписание, только нужно уложиться в назначенные сроки».

Ольга Н. бросилась в администрацию, в БТИ, архитектуру, еще куда-то. Кадастровый инженер объяснил ей, что забор переносить не надо, потому что размер её участка и так меньше положенного по закону минимума.

Она платила за кадастровые работы, подписывала в администрации заявления, получала бумаги, электронный диск, оплачивала пошлину, что-то подписывала в МФЦ. Одним словом делала, что говорили. Наконец в администрации ей сказали, что постановление имеется, теперь участок можно поставить на учет в Росреестре.

Ольга Н. пошла на прием к заместителю начальника Росреестра. Объяснила ситуацию: ей трижды приостанавливали регистрацию, вынесено предписание. Что делать? Заместитель начальника вник в её проблемы, разобрался и, имея права регистратора, признал её полное право на участок в новых границах.

Из-за чего сыр-бор

Заместитель начальника Росреестра лишь выполнил свой долг (исполнения, которого мы ожидаем от каждого чиновника, но, к сожалению, редко встречаем – прим. авт.). Думаю, здесь уместно упомянуть, что этот человек не только 17 лет прослужил в системе Росреестра, но до этого вышел на пенсию по выслуге лет в звании полковника милиции. Две командировки в зону конфликта: кто знает - поймёт. Награждён.

И вот, по делу Ольги Н., сотрудники прокуратуры обвинили его в уголовном преступлении. Как? Рассказываем.

После регистрации в Росреестре земельного участка Ольги Н. сосед-адвокат написал заявление в прокуратуру. Сообщил, что якобы Ольга Н. уклонилась от оплаты за оформление земельного участка, а регистратор ей в этом помог. Сумма ущерба – 130 тысяч рублей. В прокуратуре заявление приняли, провели проверку, материал которой и отправили в следствие.

В СК уголовное дело возбудили. Регистратор следователю объяснил: по законодательству РФ только в случае отмены зарегистрированного им права на земельный участок и признания судом в гражданском процессе регистрации незаконной, можно возбуждать уголовное дело. Следователь твердил, что якобы отсутствовало основание для регистрации права на земельный участок. Обвиняемый ему возражал: «А чем является, в таком случае, постановление администрации Усть-Лабинского района о предоставлении земельного участка Ольге Н.»? И откуда взялся ущерб 130 тысяч рублей? Администрация, в соответствии с законом, ожидала от Ольги Н. только 8 с небольшим тысяч рублей.

Следствию не удалось возбудить в отношении полковника милиции уголовное дело о хищении в размере 130 тысяч рублей. Но ведь прокуратура и СК работали. И что - зря? Поэтому решили, что 8 тысяч рублей, уплаченные Ольгой Н. не в срок предписания, являются мошенничеством. Передали материал в полицию. Однако Ольга Н. на роль мошенницы не подошла, а администрация на роль потерпевшей стороны не претендовала. Значит, должен отвечать регистратор.

Следствие решило довести дело до победного конца, даже с нелогичным материалом, сделав вывод, что постановление администрации не соответствует закону, и регистратор виновен в том, что принял по нему положительное решение. О том, что в рамках уголовного дела постановление администрации нельзя признать незаконным, следствие, как нам кажется, не могло не знать. Но прокурор ожидал нужный результат.

Тогда было принято решение признать администрацию Усть-Лабинска потерпевшей стороной. Следствие не смутило, что администрация, которая издала, по его версии, незаконное постановление, не может быть одновременно и потерпевшей стороной. К моменту предъявления обвинения 8 тысяч рублей администрация уже получила. Одним словом, под бдительным прокурорским надзором в обвинительном заключении появилось много бездоказательных выводов.

В итоге регистратор был обвинен в превышении служебных полномочий. За регистрацию права гражданки на земельный участок по её заявлению и представленному ею постановлению районной администрации. Судом первой инстанции он был осужден к штрафу. Но… по уголовной статье. В приговоре значилось: «совершил действия, которые могут быть совершены только в особых обстоятельствах...» Какие «особые обстоятельства» требуются для признания прав в Усть-Лабинском районе? С каких пор регистрация права стала преступлением? Краевой суд усомнился в том, что государственный регистратор – преступник, и вернул уголовное дело на новое рассмотрение в первую, районную, инстанцию - судить по закону и Конституции.

Правовые коллизии

Обыватель подумает, что гражданка сама виновата, раз своевременно не заплатила. Однако Ольга Н. не уклонялась от оплаты. Она обратилась в администрацию, ей оказали положенную услугу, но своевременно не истребовали оплаты, утратили контроль за исполнением своих же решений. И, чтобы не быть крайними в этом надуманном деле, остался у работников администрации единственный выход: играть роль потерпевшей стороны и обвинять регистратора в нарушении закона.

На следствии и в суде работники администрации заявляли, что информировали гражданку, что она должна после постановки участка на учёт повторно обратиться в администрацию и подписать еще один документ – соглашение. Она этого не сделала, и, следовательно, право её зарегистрировано незаконно. Однако, кто конкретно инструктировал Ольгу Н. по вопросу соглашения, - неизвестно. И в постановлении администрации нет предписания о необходимости повторной явки и составлении соглашения. Уголовный суд в приговоре назвал регистратора преступником, но регистрацию права уголовный суд отменить не вправе.

В конце концов, Ольга Н. продала эту собственность местному жителю и уехала. Но неугомонный бывший сосед-адвокат требует в гражданском суде отменить сделку продажи домовладения новому собственнику и уменьшить участок до прежних размеров. Мотивирует тем, что если регистратора осудили, то и его регистрация была незаконной.

Ситуация выглядит так: прокуратура от имени государства в судебном процессе решает задачу для конкретного предпринимателя. Неважно, по каким мотивам. Но что должен думать обыватель? Если можно выдумать уголовное преступление и протащить его через суд применительно к опытному специалисту и реально заслуженному полковнику правоохранительных органов, то на что может рассчитывать обычный человек: водитель, строитель, учитель? Если вдруг он случайно окажется на пути «сильных мира сего», и им вплотную займётся правосудие?

Есть надежда, что в новом составе Усть-Лабинский суд вынесет, наконец, действительно правосудное решение в этом деле. И изгнанный с государственной службы регистратор сможет вернуться на свою работу.

В начале марта ждем результатов пересмотра дела.