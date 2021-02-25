В Самарском университете разрабатывают экспериментальную ракету нового поколения

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25 февраля 2021, 10:39

Самарский университет, фото: ssau.ru

Студенческое конструкторское бюро Самарского университета разрабатывает ракету нового поколения Capella-МЛ. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в четверг, 25 февраля.

«Участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) Самарского университета им. C.П. Королева RocketLAV завершают сборку новой модели своей экспериментальной ракеты Capella-МЛ. Все работы по созданию летного образца и пусковой установки должны завершиться до середины марта», - пояснили в университете.

Собеседник отметил, что первый запуск ракета должен состояться весной на испытательном полигоне в Чапаевске Самарской области, разработчики решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос. Новая модель сможет подниматься на высоту свыше 2 км.

Capella-МЛ - ракета нового поколения, включающая в себя несколько модификаций. Главная особенность модели - модульная конструкция. Также разработчики планируют сделать более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Важным изменением стала обновленная система мягкой посадки отработавших ступеней, обеспечивающая многоразовое использование ракеты.

В университете уточнили, что это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих моделей. Предшественница Capella - запущенная в 2019 году во Франции ракета TSR 3.0.