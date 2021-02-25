В Челябинской области восстановлено электроснабжение

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25 февраля 2021, 09:22

Фото Вячеслава Шишкоедова (из архива Южноуральской панорамы)

На Южном Урале полностью подключили к электричеству все населенные пункты, которые остались без света в непогоду. Сегодня ночью ремонтные работы продолжались в шести муниципалитетах.

Компания «Россети Урал» - «Челябэнерго» отчиталась, что электроснабжение восстановили в полном объеме. Сотрудники компании работали в мороз, ночью в условиях пурги. В работах по всей Челябинской области принимали участие 120 бригад общей численностью в 378 человек. В восстановлении электроснабжения региона было задействовано 133 единицы спецтехники. Кроме того, в Челябинской области работали 15 дополнительных бригад компании «Россети ФСК ЕЭС», это еще 80 помощников.

Общими усилиями удалось вернуть свет в дома в 126 населенных пунктах региона.



Сегодня, 25 февраля энергетики будут отрабатывать поступившие заявки из Чебаркуля, Еманжелинска, Копейска, Троицка, а также Сосновского, Еткульского, Варненского, Карталинского, Нагайбакского и Кизильского районов. Там надо провести работы на ЛЭП 0,4 кВ.



К сведению:для вопросов и жалоб действует бесплатные телефоны контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220, а также аккаунт WhatsApp ( привязан к номеру 8-912-2901-220).