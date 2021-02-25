В интернатах и домах престарелых Челябинской области снят режим изоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2021, 07:19

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixaba

В обычный режим работы перешли восемнадцать государственных стационарных учреждений социального обслуживания.

На Южном Урале сняли режим превентивной изоляции из-за коронавируса в соцучреждениях. На сегодняшний день девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два государственных центра содействия семейному воспитанию перешли на обычный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцотношений региона.



Со слов министра социальных отношений области Ирины Буториной, решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Стоит отметить, что несмотря на снятие ограничений соблюдение противоэпидемических мероприятий в соцучреждениях ведется в полном объеме. Проводятся обязательные: термометрия, мониторинг состояния сотрудников и проживающих, регулярная дезинфекция помещений в течение дня, использование рециркуляторов для обеззараживания воздуха, проветривание. Масочный режим также остается обязательным, а сотрудники учреждений, каждые 14 дней будут сдавать тесты на коронавирус.



Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на cheltoday.ru, во время действия режима превентивной изоляции сотрудники домов престарелых и интернатов работали посменно оставаясь на рабочем месте в течение двух недель. Отметим, что за работу в этом режиме персонал получал стимулирующие выплаты.