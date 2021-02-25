Деревенские фельдшеры в буран добирались до роженицы на тракторе

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25 февраля 2021, 06:00

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay.com

В Карталинском районе Челябинской области рожающую женщину не смогли довезти до больницы из-за непогоды

Пурга и метели не позволили привезти роженицу в больницу из поселка Снежного. Воды отошли и выбора у медицинских работников не было – они добирались до будущей мамы на тракторе. Спецтехнику в срочном порядке предоставила администрация района. Непогода организовала домашние роды.

Малышка появилась на свет совершенно здоровой. Медики через буран и метель прибыли вовремя.



- Все прошло без осложнений, роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо. Слава Богу, что в этот непростой период у нас не случилось сбоев с отоплением, светом и водой, - отметил глава поселения Сергей Сергеев