Деревенские фельдшеры в буран добирались до роженицы на тракторе
25 февраля 2021, 06:00
В Карталинском районе Челябинской области рожающую женщину не смогли довезти до больницы из-за непогоды
Пурга и метели не позволили привезти роженицу в больницу из поселка Снежного. Воды отошли и выбора у медицинских работников не было – они добирались до будущей мамы на тракторе. Спецтехнику в срочном порядке предоставила администрация района. Непогода организовала домашние роды.
Малышка появилась на свет совершенно здоровой. Медики через буран и метель прибыли вовремя.
- Все прошло без осложнений, роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо. Слава Богу, что в этот непростой период у нас не случилось сбоев с отоплением, светом и водой, - отметил глава поселения Сергей Сергеев
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