Собянин: Москва стала одним из ведущих центров мировой мультипликации

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24 февраля 2021, 20:49 Источник: sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы рассказал на своём персональном сайте об открытии первого в стране мультимедиацентра «Союзмультпарк».

«Кто из нас в детстве не мечтал оказаться по ту сторону экрана и помочь героям любимых мультфильмов победить зло? Раньше это было чистой фантастикой, но нынешнее поколение детей сможет стать на шаг ближе к осуществлению этой мечты.

Сегодня мы открыли «Союзмультпарк» – первый российский мультимедийный центр, посвященный лучшим отечественным мультфильмам. Проект был реализован киностудией «Союзмультфильм» вместе с Правительством Москвы и Минкультуры России», - сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что «Союзмультпарк» находится на ВДНХ, в павильоне № 7. Сообщается, что детей здесь ждут сразу 18 интерактивных аттракционов, разработанных с применением множества цифровых технологий – VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности), 3D-анимации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов.Самый большой аттракцион – «Путешествие внутрь мультфильма»: три огромных экрана – два вертикальных и один на полу – создают ощущение сказочного пространства, которое меняется, как только ребенок сделает внутри него хотя бы один шаг.

Сергей Собянин сообщил, что в парке будут проходить лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации, которые будут интересны подросткам и даже студентам.

«А если посещение «Союзмультпарка» пробудит серьезный интерес к созданию волшебных миров, то обучение искусству мультипликации можно продолжить в детских технопарках «Калибр», «Кулибин ПРО», «Наукоград» или, например, в Школе креативных технологий «TUMO», - написал столичный мэр.

Он также подчеркнул, что за последние годы Москва стала одним из ведущих центров мировой мультипликации. Известно, что «Машу и Медведя», «Фиксиков» и множество других сериалов смотрят дети всех континентов.

Сергей Собянин отметил, что правительство Москвы будет активно поддерживать развитие индустрии анимации, которая дает работу тысячам талантливых и успешных москвичей.