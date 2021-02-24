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24 февраля 2021, 16:25

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ.

«Один из самых удивительных проектов на ВДНХ - парк мультфильмов на бывшем павильоне «Семена», который был отремонтирован, реконструирован», - рассказал столичный градоначальник.

Сергей Собянин сообщил, что в скором времени на главной выставке страны появятся музей шоколада, круговая кинопанорама и огромный детский парк аттракционов.

«Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха. Сами мультфильмы в нашей стране развиваются. Москва становится одним из мировых центров по мультипликации. Кино и анимация сегодня уже является одним из таких драйверов развития креативной индустрии Москвы», - подчеркнул мэр столицы.

За помощь в реализации проекта Собянин поблагодарил министерство культуры РФ.

Журналист Тимофей Баженов обратился к мэру с просьбой помочь в подготовке контента для подрастающего поколения:

«Я получил колоссальное удовольствие от этой экскурсии, почувствовал себя ребенком. Я вижу, как детям это нравится. Безусловно, «Союзмультфильм» получил новую жизнь, и все это нужно считать производством детского контента. Я хотел бы попросить вас, Сергей Семенович, о таком одолжении: разрешите нам помочь сделать не просто популярный контент, а научно-популярный, потому что мне кажется идея воспитания подрастающего поколения, в том числе и экологического воспитания, - очень важно. Мы бы с удовольствием присоединились к Юлиане (председатель правления «Союзмультфильма» и генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева), если бы вы это одобрили и тоже поучаствовали в этом. Тем более, у нас создано общественное экологическое движение».

Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщает, что экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам лучших отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий. Играя и развлекаясь, дети смогут по-новому взглянуть на известные сюжеты и, при желании, сделать первые шаги в создании собственных мультфильмов.

Посетители «Союзмультпарка» смогут принять участие в мастер-классах по созданию мультфильмов. Будущих героев можно будет вылепить из пластилина, нарисовать, раскрасить, вырезать. После этого мультипликатор доработает и смонтирует отснятый материал, поработает со звуком и укажет имена его создателей в титрах. Полностью мультфильм будет готов в течение пяти-семи дней.

Ожидается, что ежегодно «Союзмультпарк» на ВДНХ будут посещать около 100 тысяч человек. Планируется, что в технопарке будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация.

Известно, что в июле 2018 года Правительство Москвы присвоило "Союзмультфильму" статус инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка, который позволяет киностудии снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25% (льготы по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль) и направить высвобожденные средства на модернизацию площадей технопарка.