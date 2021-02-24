Южноуральские единороссы почтили память защитников Отечества

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24 февраля 2021, 16:01 Андрей Зубанов

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Ряд депутатов и членов партии «Единая Россия» Челябинской области приняли участие во всероссийской акции «Защитим память героев». Они 23 февраля совершили возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войне во множестве населенных пунктов региона.

Акцию подготовили единороссы совместно с другими организациями: «Волонтерами Победы», «Молодой гвардией» и «Волонтерской ротой боевого братства». К ним примкнули представители целого ряда общественных организаций, а также самые обычные люди, также пожелавшие почтить память соотечественников, защищавших Родину с оружием в руках. По всей стране в День защитника Отечества десятки тысяч людей вышли к памятникам и мемориалам с цветами в руках.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев так объяснил мотивы, двигающие единороссами: «Многие сегодня уже не помнят, что за дата 23 февраля. Но мы поздравляем и будем поздравлять тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Родины и оградить нашу страну от любой угрозы. Отдельные теплые слова хочу сказать ветеранам. Вы – настоящие защитники Отечества! Низкий вам поклон!»