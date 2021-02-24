Когда в Краснодарском крае откроются фудкорты?

Аргументы Недели → Общество

24 февраля 2021, 14:57

СЕРГЕЙ ХАБИБОВ

Многие жители Кубани ждут возобновления полноценной работы общепита. Ответ на волнующий вопрос попытались найти журналисты, однако их ждало разочарование.

По-прежнему в регионе действуют антиковидные ограничения, в числе которых и запрет на деятельность наиболее востребованных предприятий общепита — так называемых фудкортов. Пока в ресторанах с отдельных входом, которым позволительно принимать клиентов, скапливаются посетители, ресторанные дворики в торгово-развлекательных комплексах остаются пусты. Предприниматели не только терпят убытки, но даже разоряются.

Кубанский Роспотребнадзор, который и ответственен за принятие подобных решений, несмотря на снижение заболеваемости, настаивает на невозможности полноценного снятия ограничений, пока ежедневное количество случаев инфицирования коронавирусом на весь регион не составит 50-60 человек. По прогнозам такие цифры будут достигнуты нескоро. При этом очевидны перекосы в исполнении назначенных запретов. Так, в кубанской столице все ТРЦ стараются соблюдать предписания Роспотребнадзора: или закрыты полностью, или торгуют навынос. В "Меге" работают по распоряжению властей Республики. Понятие мест "свободной посадки" позволяет отгораживать территории лентами и диванами, тем самым легализовать работу фудкортов.

Если Краснодар старается соблюдать предписания Роспотребнадзора, то активность сочинского общепита удивляет. По имеющей информации, фудмаркет "Гастропорт", к примеру, работает, однако посадку регламентируют собственной ответственностью посетителей. У журналистов, таким образом, возник вопрос: если правила одни, то почему они не исполняются повсеместно?