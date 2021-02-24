Арестант-мэр Вентспилса продолжает получать зарплату и будет участвовать в выборах

Самая обсуждаемая тема недели в Латвии – тюремный срок мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Суд приговорил главу Вентспилса к пяти годам заключения, конфискации имущества, активов. Но до вступления в силу судебного решения мэр может продолжать получать зарплату и участвовать в выборах.
Об этом сообщило Министерство охраны среды и регионального развития: полномочия депутата прекращаются досрочно со дня, когда в законную силу вступил обвинительный приговор или депутат в установленном законом порядке признан недееспособным.
В деле г-на Лембергса приговор еще не вступил в силу, поэтому пока он имеет право получать свою зарплату.
А может ли Айварс Лембергс продолжать служить депутатом?
Интересно, но этот вопрос должны решить сами депутаты думы Вентспилса…
Ни городская дума, ни партия «Латвии и Вентспилсу» не собирается рассматривать вопрос об отстранении от должности мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
А как же он сможет в тюрьме выполнять обязанности мэра города?
По мнению члена правления партии «Латвии и Вентспилсу» Яниса Витолиньша, дума собирается обратиться в «ответственные учреждения», чтобы это выяснить.
А что касается муниципальных выборов, то партия г-на Лембергса непременно оставит его «номером один» в списке.
Чудны дела…