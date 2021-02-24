Как обстоят дела с COVID-19 в Латвии

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24 февраля 2021, 13:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

По мнению латвийских медиков, ситуация с коронавирусом в стране, увы, не очень хорошая: за последние сутки выявлено 983 новых случая, скончались 17 человек. По мнению специалистов, в ближайшие недели в Латвию придет «третья волна» вируса.

По мнению директора латвийской неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, в ближайшие две-четыре недели можно ожидать «третью волну» коронавируса. Если британский штамм вируса будет распространяться в Латвии с той же интенсивностью, как в других странах Европы, нагрузка на больницы на Пасху может оказаться вдвое выше, чем на Рождество. Как показал опыт Израиля, Канады, Великобритании, это вспышка начнется в школах и детских садах.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что если заболеваемость в Латвии не снизится, то правительство непременно введет новые ограничения на различные услуги.

«Если мы сейчас постепенно все открываем, как того хочет большинство правительства, велика вероятность, что вновь будем вынуждены все закрывать», - заявил премьер Латвии.

Глава парламента считает, правильнее было бы действовать постепенно, не спешить со смягчением нескольких ограничений.

Нет сомнений, что новые ограничения окончательно «пошатнут» печальную экономику Латвии. Например, исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте высказалась конкретно:

«Внутренний туризм может, конечно, и не остановится совсем из-за пандемии, но вряд ли может заменить туризм международный».

Число иностранных туристов сократилось в течении года почти вдвое – на 48% по сравнению с 2019 годом. Понятно, что большинство гостиниц закрыто, рестораны, кафе, конечно, закрыты. Какой выход? По мнению Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, правительству Латвии следует вводить ковид-паспорта и дать денег на «поддержание штанов».

Итак, что ожидать латвийцам в ближайшие месяца в связи с ковидом?

Видимо, новых ограничений. Так «мягко» намекнул премьер…