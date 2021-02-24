Областные власти и службы вторые сутки пытаются справиться с непогодой

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24 февраля 2021, 13:50

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Оперативный штаб с главами муниципалитетов, руководителями экстренных и дорожных служб региона провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



- У нас была напряженная ночь сегодня, в штабном режиме работали все наши структуры, все наши службы. В 16 часов вчера было запрещено движение на большинстве дорог на юге области, проводилось информирование населения, тем не менее много машин было на дорогах, и МЧС, дорожники, муниципальные службы активно работали и спасали людей. Отдельный вопрос по энергоснабжению – большое количество населенных пунктов осталось без электричества, и сегодня на контроле восстановление энергоснабжения в 9 муниципальных образованиях, - сказал Алексей Текслер.



Напомним, за последние сутки оказана помощь 1154 гражданам, 76 из них дети. Сегодня в 15 пунктах временного размещения находятся 481 человек, 45 из них дети. Из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Сейчас отрудники ГУ МЧС России по Челябинской области продолжают работать в местах заторов. К работам привлечена дополнительная техника высокойпроходимости.



В ряде муниципалитетов введен ЧС, в частности: на территории Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского, Брединского, Кунашакского, Троицкого и Октябрьского районов. В нескольких районах объявлен режим повышенной готовности.



Движение транспорта ограничено по Брединскому, Чесменскому, Октябрьскому, Агаповскому, Верхнеуральскому, Кизильскому, Карталинскому, Варненскому, Троицкому, и Нагайбакскому районам.



На данный момент самыми проблемными дорожными участками признаны: участок дороги в районе поселка Луговой и дорога Южноуральск – Магнитогорск у Петропавловска.

На участке Скалистый-Луговой-Искра дополнительно встала тяжелая техника, 4 автомобиля пытаются пробиться через снежный затор. На дороге Южноуральск – Магнитогорск, у Петропавловска стоит тюменский автобус. Службы МЧС поддерживается связь с водителем, с пассажирами. Дорожные службы в экстренном порядке ведут необходимые работы.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера мобилизована вся техника, способная максимально быстро ликвидировать снежные заносы. С пострадавшими поддерживается постоянная связь и обеспечивается вся необходимая гуманитарная помощь.



Несмотря на оперативность всех служб области сейчас в регионе остаются без энергоснабжения примерно 30 тысяч человек. Стоит отметить, что сетевые компании этой ночью перешли на особый режим работы. К примеру, для усиления из Перми и Кунгура направлена бригада «МРСК Урал» и дополнительные единицы спецтехники. Вторые сутки восстановительным работам мешает непрекращающийся ветер, но работы по восстановлению сетей продолжаются.



Алексей Текслер дал поручение продолжить работу оперативного штаба, держать ситуацию на постоянном контроле и в максимально короткие сроки решить проблему с энергоснабжением и оказанием помощи пострадавшим вследствие непогоды.