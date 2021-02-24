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Журналисты увидели Путина 23 февраля в 20-градусный мороз на улице без шапки и решили пожаловаться

, 13:23 Источник: ТАСС

Журналисты увидели Путина 23 февраля в 20-градусный мороз на улице без шапки и решили пожаловаться
фото с сайта Кремля

В Москве стоят морозы. Журналисты забеспокоились, что Владимир Путин не носит в эти холодные дни головной убор. 23 февраля в День защитника Отечества президент России почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

В Москве было порядка минус 20 градусов. Путин не надел ни шапку, ни перчатки. Журналисты решили пожаловаться на российского лидера и задали вопрос официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь президента ответил, что Путин обладает крепким здоровьем. По словам Пескова, "несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора".

Отвечая на вопрос журналиста, кому в Кремле можно пожаловаться на появление президента на морозе без шапки - Службе безопасности, Управлению делами, протоколу или пресс-секретарю президента, Песков посоветовал "жаловаться всем перечисленным". Он пообещал обязательно довести обеспокоенность до сведения Путина.
По словам Пескова, " очень импонирует забота о его здоровье".

Журналисты увидели Путина 23 февраля в 20-градусный мороз на улице без шапки и решили пожаловаться

Журналисты увидели Путина 23 февраля в 20-градусный мороз на улице без шапки и решили пожаловаться

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