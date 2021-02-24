Извержение Ключевского вулкана на Камчатке набирает силу

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24 февраля 2021, 13:17

Фото: соцсети

Извержение из бокового прорыва вулкана Ключевской на Камчатке набирает силу. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Извержение набирает силу. Из двух трещин на северо-западном склоне вулкана изливаются два лавовых потока протяженностью около 1 километра (рис. 1 и 2). Над потоками наблюдается сильная парогазовая активность», - сказал Алексей Озеров.

Рис. 1. Инфракрасный спутниковый снимок Ключевского вулкана и побочного прорыва на северо-западном склоне. 23 февраля 2021г. Из двух трещин на склоне изливаются лавовые потоки.

Рис. 2. Перспективное изображение побочного прорыва Ключевского вулкана по данным инфракрасного спутникового снимка 23 февраля 2021г.

Сотрудниками Института вулканологии и сейсмологии проведена оценка возможных сценариев развития событий в районе побочного прорыва. Составлена схема вероятных путей движения грязекаменных потоков (рис. 3).«Взаимодействие лавовых потоков с ледника Эрмана, приводит к его подтаиванию и образованию грязекаменных потоков, один из которых начал движение по руслу р.Крутенькая. Возможно также распространение грязекаменного потока по р.Киргурич в северо-восточном направлении. В случае усиления извержения, эти потоки пройдут восточнее поселка Ключи и достигнут р.Камчатка», - сказал ученый.

Рис. 3. Схема вероятного распространения грязевых потоков, связанных с извержением побочного прорыва Ключевского вулкана.

Он отметил, что по этому сценарию грязекаменные потоки не представляют опасности для пос. Ключи. «Однако, такая ситуация может быть чрезвычайно опасной для охотников и туристов, находящихся в этом районе. Для передвижения на снегоходной технике эти потоки представляют экстремальную опасность: можно попасть в зыбучие нестабильные участки, люди могут провалиться в жижу грязевых потоков», - сказал Алексей Озеров.

Вулканолог добавил, что существует также серьезная опасность нарушения экологического равновесия в реке Камчатке и Тихом океане. «Попадание грязекаменных потоков в р.Камчатка может на некоторое время существенно увеличить загрязненность воды, изменить ее химический состав. И в последующем загрязнение может достичь океана и повлиять на состав океанической воды в районе Усть-Камчатска в преддверии нереста лососей», - пояснил ученый.

Алексей Озеров рассказал, что в настоящее время обсуждается еще один сценарий развития событий. «По этому сценарию, лавовые потоки пересекут ледник Эрмана и грязекаменные потоки будут двигаться в северном направлении. В этом случае они перемоют дорогу пос. Козыревск – пос. Ключи. Но пока этот сценарий рассматривается вулканологами как маловероятный», - сказал он.

Для уточнения картины извержения и более детального прогнозирования событий, в ближайшие дни в район Ключевского планируется выезд отряда вулканологов.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м; на его склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин находится в 30 км от пос. Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от г. Петропавловск-Камчатский. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020г. до 8 февраля 2021г.

Институт вулканологии ДВО РАН

