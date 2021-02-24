Синоптики предупредили о возобновлении сильного снегопада в Москве 24 февраля
24 февраля 2021, 12:43Источник:
Интерфакс
Синоптики предупредили о возобновлении сильного снегопада в Москве 24 февраля. По прогнозу столичного метеобюро, снег пойдет во второй половине дня.
К вечеру выпадет высота снежного покрова увеличится на два сантиметра. В ночь на четверг местами может выпасть еще от 4 до 6 см снега. Днем пока морозно, температура воздуха - минус 12-14 градусов. Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.
Гидрометцентр России прогнозирует в ночь на четверг в Москве резкое потепление. Температура воздуха днем в четверг, 2 февраля, - до плюс 2-4 градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, налипание снега на проводах и деревьях, гололедицу.
Напомним, недавно, 12 февраля, мощный снегопад обрушился на Москву. За несколько суток в городе выпало свыше 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами увеличилась на 35 см.
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