В России за сутки выявлены 11 749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
24 февраля 2021, 11:41
В России за сутки выявлены 11 749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 Учитывая этот суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, в России зарегистрировано всего за период пандемии четыре миллиона 200 902 случаев.
За последние 24 часа 383 человека с подтвержденным диагнозом скончались. Нарастающим итогом - 84 430 летальных исходов. Выписаны за сутки 12218 выздоровевших пациента. Всего выздоровели три миллиона 751 562 пациента.
По данным оперштаба на 24 февраля, в том числе в Москве за сутки у 1 417 человек диагностирован коронавирус. 43 пациента скончались. 1 719 человек выздоровели и выписаны.
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